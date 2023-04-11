桃市消防局四大隊辦演練提升山域救災能力。(消防局提供／呂筱蟬桃園傳真)

為了提升山域事故救災人員即時應變能力，桃園市消防局第四大隊今天在復興區角板山進行山域事故搶救組合演練，現場模擬民眾於南插天山遇難情境，更加入出勤人員在勤務中受傷也需要救援的情況，考驗第一線出勤消防員應對能力，也測試後勤指揮制度的韌性。

復興消防分隊指出，在疫情趨緩後，民眾從事山域活動日逐漸增加，發生事故狀況也可能變多，透過演練讓新進同仁能迅速掌握更多執勤要領，也可以讓資深同仁或幹部了解救援過程中是否有可以精進的地方，除了山域分隊的強化外，也納入支援單位彼此間的協調與合作機制，同時呼籲勤務中一定要注意安全，除了隨身攜帶必要裝備也要備妥緊急物資，避免遭遇危險情況。

復興消防分隊呼籲愛好山域活動民眾，不論登山、攀岩及溯溪等山域活動，均應結伴而行，彼此間互相照料，避免單獨行動，並遵守相關山域規定及注意事項，遇到危險時應立即撥打119，尋求專業的協助。