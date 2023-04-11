新北市4月11日14時於災害應變中心召開112年第1次全民防衛動員準備業務、災害防救及全民戰力綜合協調會報聯合會議，頒發企業防災合作感謝狀、111年度績優災害防救志願人員獎狀、災害防救深耕計畫績優區公所，侯友宜市長特別親自感謝及公開表揚。

新北市企業防災工作於107年推動至今，已有187家企業熱心參與合作，今日表揚31家111年度績優企業，以多元方式參與防災合作、輔導、宣導及演練，協助企業提升自主防災能力，輔導企業更新防災計畫及強化防災編組，並針對企業之自主防災演練提供指導，讓企業面對災害衝擊時能將損害減至最輕，融入地方防災體系，期許115年達到企業防災500家目標，共同提升防災能量，攜手為新北市的安全一起努力。

111年績效管考績優區公所(15個公所)。(新北市消防局提供)

111年度企業防災感謝狀(31家企業)。(新北市消防局提供)

111年度績優災害防救志願人員(30人)。(新北市消防局提供)

永和、新莊、新店、土城、三芝、萬里等6個區公所榮獲111年管考特優及111年新北市害防救志願人員30名，對災害防救工作的奉獻與付出，並給予肯定，新北市這幾年執行災害防救深耕計畫之成果有目共睹，已連續8年於內政部全國評鑑獲得特優肯定。

同時新北市政府也展示可供平戰轉換的智能科技系統-3E防災網成果展，介紹EDP「全災型智慧指揮監控平臺」、新北災訊E點通 及EMIS「災害緊急應變系統」三大E化應變系統，於災時或戰時完整支援及整合中央與地方防救災系統及監測資料，解決「事故難管理」、「情資難彙整」與「災(戰)時難決策」之複雜性問題，爭取黃金救援時機；這三項系統經過長期運作優化，已發展成熟且獲得國內外不少獎項肯定，透過本次成果展示，也展現新北市面對多元事故的應變能量。

新北市政府也展示可供平戰轉換的智能科技系統-3E防災網成果展，介紹EDP「全災型智慧指揮監控平臺」、新北災訊E點通 及EMIS「災害緊急應變系統」三大E化應變系統。(新北市消防局提供)

新北市政府也展示可供平戰轉換的智能科技系統-3E防災網成果展，介紹EDP「全災型智慧指揮監控平臺」、新北災訊E點通 及EMIS「災害緊急應變系統」三大E化應變系統。(消防局提供)

侯友宜表示「防災重於救災 離災優於防災」面對各種不同類型的災害，必須做好事先預警跟準備工作，共同合作及安全守護，讓新北市民生命財產安全更有保障，讓「新北好、北台好、千萬人共好」。