一名網友日前行駛國5隧道接國3路段時，發現原本限速80公里，突然變成40公里，一旁還有測速照相機，他說後方其他車也時速近80，若突然減速必定會追撞，但不減速只能吃超速罰單，超級傻眼；其他網友說前些年因為該路段連續出事，政府才大幅調低限速，但也因屢遭砲轟，該測速照相疑尚未啟用。

該網友在臉書「宜蘭知識+」發文，他日前行駛在國5，原本該路段限速80公里，但他突然發現左側有標誌寫限速40公里，標誌旁還是一個測速照相機，而他後方跟著一輛時速同樣近80公里的車，他發文問其他網友「這時你們會選擇急煞還是吃罰單？」他說當下因為怕追撞，最後以時速60通過照相機。

他行駛國5隧道接國3路段時，原本限速80公里突變成40公里，一旁還有測速照相機，他說若突然減速必定追撞，但不減速只能吃超速罰單。（翻攝自臉書「宜蘭知識+」）

不少車主留言指出該路段在國五出隧道接國三、往木柵方向，網友留言、「國五出隧道後時速降低，只能自己多注意，大家吵很久了，但政府還是無動於衷」、「我通勤就是走這條，出隧道到下交流道這邊，每年都看到好幾次車禍，還常常是連環車禍，蠻多都是內線硬切進來下交流道，然後前面大減速」，有人說這路段前幾年因遊覽車在翻車造成多人傷亡後，就立速限40的與相機。

也有網友稱該測速照相簿會真的取締，「沒事，這支還在睡覺」、「還沒正式啟動用，但一旦正式啟用，不是國五北上塞的更嚴重，就是追撞事件一堆，這個政府只會測速治百病」、「前幾天才開80經過」、「這隻90過…還沒啟用，別怕」、「因為上過新聞被公幹過了，所以公路警察局還不敢啟用這支相機」。