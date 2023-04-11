信義鄉潭南村，也是賞螢勝地。（廖志晃攝）

位於北港溪的泰雅渡假村，推出賞螢優惠方案。（廖志晃攝）

奧萬大森林遊樂區，4月17日起推出拜訪火金姑導覽。（廖志晃攝）

杉林溪渡假園區，從春天到冬天都可賞螢。（廖志晃攝）

竹山、鹿谷與溪頭生態豐富，也是著名賞螢區。（廖志晃攝）

南投縣有日月潭等4大賞螢區，也是全國規模最大的賞螢勝地，今年螢火蟲季，南投縣政府加碼「白天訪觀光工廠、晚上賞螢趣」優惠，只要到指定的觀光工廠消費200元，就可參加總獎值超過130萬元的抽獎。

南投縣副縣長王瑞德表示，低碳永續是縣長許淑華的施政重點，而螢火蟲不但是生態指標，更是觀光亮點，南投縣是全台最大賞螢基地，近幾年積極保育生態環境，螢火蟲復育成功，全縣13鄉鎮市都有機會看到螢火蟲，主要賞螢區則在日月潭、竹山鹿谷、奧萬大、北港溪等4大螢火蟲棲地，橫跨7鄉鎮，縣府整合各區業者，規畫各種活動，邀請大家賞螢、嚐美食，享受螢光生態的「夢幻之旅」。

南投螢火蟲季從4月初至5月底，日月潭周邊包括桃米、蓮華池、大林、水社、頭社、潭南、丹大，推出螢火蟲生態導覽及在地特色體驗。

鹿谷、竹山及溪頭也有賞螢導覽，並在明山森林會館旁舉辦螢光市集，4月29日於溪頭自然教育園區漢光樓草坪，舉辦星空螢舞尋光趣主題活動，推出螢光童趣舞、光影秀、吉他演唱等表演，還賞螢導覽及星空茶席體驗。縣府獲交通部觀光局補助，在鹿谷鄉廣興村財仔溪完成賞螢步道，從縣道151線自來水場旁，進入森林步道步行300公尺抵達。

奧萬大從4月17日至5月07日，每晚6點30分至8點，推出「拜訪火金姑」遊程；惠蓀林場4月21日至5月13日，每周五、六、日有賞螢導覽。

觀光處長陳志賢表示，今年結合觀光工廠推出「暢遊南投觀光工廠嘉年華」，只要消費200元即可參加1次抽獎，各觀光工廠也推出各種優惠方案。

此外，位於水里鄉車埕的林班道美學藝術村，正舉辦為期半年的「夢裡那兔藝術季」，打造社區與城鎮特色，邀請國際知名塗鴉藝術家製作大型牆面彩繪，並在現場播放縮時影片。

南投螢火蟲季相關活動訊息，可上「樂旅南投」官方臉書粉絲專頁、「暢遊南投觀光工廠嘉年華」、「2023南投螢火蟲季」官網及「好食民宿遇見幸福」查詢。