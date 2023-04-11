周二收盤，南韓KOSPI指數上漲1.42%，為2,547.86點，連續第三天以紅盤作收。

韓國央行宣布利率按兵不動，但也對今年內降息的預期提出警告，稱通膨雖然降溫但仍然偏高，其帶來的風險大於經濟衰退。

Eugene Investment and Securities分析師表示，央行表明將關注金融穩定性和過去升息的影響，換句話說也就是該央行已經完成了貨幣緊縮的工作。南韓央行維持金融穩定的措施將增加市場流動性，成長型股票可望受惠。

在權重股當中，電動車概念股漲幅最大。現代汽車收漲3.34%，其關係企業起亞汽車漲4.94%。

電池製造商LG Energy Solution漲2.35%，其母公司LG Chem飆漲 7.47%，而同業三星SDI和SK Innovation漲幅均超過2%。

網路巨頭Naver和Kakao分別上漲3.58%和2.07%。

生醫股三星生物製劑（Samsung Biologics）漲1.12%，Celltrion漲4.21%。

外資買超韓股1859億韓元。

韓元跌0.19%，收在1,322.2兌一美元。