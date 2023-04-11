臺北市政府防災士培訓首期專班於今日上午9時在臺北市災害應變中心辦理訓練。（消防局提供）

臺北市防災士培訓首期專班於今（11）日上午9時在臺北市災害應變中心辦理訓練，這次培訓共150人，對象分別為臺北市新任里長里幹事等90人及防災任務學校新任人員60人，將透過理論講解與實務上操作強化學員防災技能，課程規劃共計2日14小時，完訓後學員必須進行學科及心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器操作及止血、包紮與固定操作等術科測驗項目，始能申請認證成為合格防災士，期能培訓新任人力即成防災戰力。

消防局指出，為因應都市內複合式災害頻傳，包括水災、風災、火災及較難預測的地震災害等，臺北市自108年起積極推動防災士培訓，目前已完成5,439名認證合格防災士，透過防災士分布於社會各階層及角落，期於各類災害發生時協助提供災情通報資訊、社區疏散撤離、簡易緊急救護等自助互助工作，持續強化民間防災參與度。

消防局再次呼籲，近年來由於氣候及環境的變遷，臺灣所面臨的天然災害越來越頻繁，災害規模也有擴大的趨勢，加上社會結構變遷導致災害類型複雜化，世界各國均朝深化自助、互助及公助的方向而努力。臺北市近年來積極推動各項自主防災措施，建構由下而上的永續運作機制，希望藉由防災士制度的推廣，號召市民朋友自發參加防災士培訓成為民間自主防救災工作的種子，共同提升社區基層防救災實力。