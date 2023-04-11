台南鳳梨、竹筍步入產季，生產鳳梨、竹筍的四大產區關廟、龍崎、新化、山上區，多年來攜手接力推廣在地產業舉辦「台南鳳梨好筍季」，今年首場活動本周六於關廟山西宮打頭陣，現場將架設「關梨筍麼事」裝置藝術供民眾拍照、打卡，歡迎民眾走進關廟大啖正對時的鳳梨、竹筍。

關廟、龍崎、新化、山上區今天與台南市長黃偉哲一同舉行鳳梨好筍季的聯合行銷記者會，預計首場活動15日從關廟山西宮開跑；4月23及30日由新化區農會接力，規畫2梯次在地農遊體驗遊程；5月13日壓軸場在龍崎區公所在龍崎文衡殿辦理，包括採果體驗輕旅行、農產展售及DIY體驗等。

2023台南鳳梨好筍季將於15日從關廟開跑。(曹婷婷攝)

同時，關廟新光社區的狂吃鳳梨季也已啟動，今年除延續以往「狂吃鳳梨季活動」，提供訪賓進入鳳梨園採果，認識鳳梨生態、環境及食農教育外，更與在地小農合作推出「三贏旺萊」品牌，客製化進行鳳梨採果、加工體驗及宅配服務等。

台南市政府農業局預估，今年全市鳳梨收穫面積1042公頃，產量5萬5114公噸，因氣候暖化，農會已於3月啟動裂果的收購加工，4至5月盛產期的產量較去年同期稍減1000餘公噸。至於竹筍部分，預估收穫面積約3600公頃，產量約3萬5000公噸。

2023台南鳳梨好筍季將於15日從關廟開跑。(曹婷婷攝)

黃偉哲表示，台南鳳梨及竹筍品質優良，遠近馳名，深受消費者喜愛，市府今年以拓展加工製品及穩定市場價格為主，海外鎖定日本市場為輔，並辦理多場消費地及產地活動，讓遊客到台南可吃可玩也可買到優質新鮮台南鳳梨與竹筍。

此外，山上區農會12、13日將分別在樹林區農會及板橋區農會展售鳳梨，農業局也將於4月30日及5月1日，在新竹遠東巨城購物中心辦理南旺食光市集，拓展台南鳳梨商機。