北部一名30多歲男性上月至泰國旅遊，4月初因發燒、紅疹就醫並住院隔離治療，經採檢確診為麻疹，研判為境外移入個案。疾病管制署提醒，國際間麻疹疫情自去年底回升，且麻疹傳染力非常強，如從流行地區返國18天內出現疑似症狀，應戴口罩就醫並主動告知。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，新增1例境外移入麻疹個案為北部30多歲男性，3月17日至22日有泰國旅遊史，4月3日起發燒、紅疹，經醫師通報採檢4月5日就醫並住院隔離治療，今日（11）確診；個案目前已出院返家，其密切接觸者均無疑似症狀。

疾管署說明，衛生單位已初步掌握個案接觸者共36人（含醫療院所接觸者32人），將監測至4月23日，衛生單位持續進行相關疫調及防治工作；另個案可傳染期間曾於4月3日至4月5日自駕至宜蘭及花蓮旅遊，由當地衛生局進行疫調及接觸者匡列中。疾管署副署長羅一鈞指出，如果在開放空間接觸，比較不擔心傳染麻疹，地方衛生局將掌握其旅遊動線，是否有出入通風不良、人潮擁擠的地方。

疾管署防疫醫師林詠青說明，麻疹主要症狀為發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽，後續會出現從頭部開始的紅疹症狀，慢慢延伸到軀幹、四肢甚至全身。他提醒，麻疹可透過空氣傳播，傳染力非常強，如果是嬰兒、罹患癌症或免疫缺損的人，得到麻疹的病情會比較嚴重，約5到10％的患者可能出現細菌感染併發症，如中耳炎、肺炎、腦炎，致死率可能到達5％到10％，不能忽視風險。

郭宏偉指出，國內自2020年新冠疫情以來，包含今天的個案在內，僅新增2例麻疹病例；相較於新冠疫情前，2019年累計141例，其中82例為國內感染、59例為境外移入，感染國家以東南亞國家為主，越南19例、泰國16例為多。

國際疫情部分，全球麻疹報告數自去年起逐漸回升，美洲截至3月疑似病例數達去年同期2倍；歐洲奧地利於1月爆發小規模疫情，現已趨緩；亞洲中、南亞疫情持續，東南亞菲律賓、尼泊爾等國今年疫情驟升，印尼亦有區域疫情傳出；非洲疫情持續嚴峻。世界衛生組織（WHO）建議各國積極落實疫苗接種，提升免疫覆蓋率、加強監測並預作因應準備。

種疫苗是預防麻疹最有效的方法。林詠青表示，目前國內常規接種MMR疫苗是在滿1歲和未滿5歲時，也就是在學齡前接種2劑，但研究發現接種後產生的抗體會隨時間衰退；針對頻繁出入境、前往流行區、頻繁接觸外國人的民眾，特別是1981年後出生者，可先確認自己是否仍有抗體，並在前往流行區前2到4周前往旅遊醫學合約醫院，評估是否需接種MMR疫苗。

林詠青提醒，麻疹的潛伏期是7到18天，且出疹前後4天均具傳染力，如從流行地區返國18天內出現疑似症狀，應主動告知機場檢疫人員，或戴口罩就醫並告知醫師相關旅遊史或接觸史。