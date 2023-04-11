國民黨桃園市議員11日直指工務局過去8年辦逾300場活動，不到10天就辦1場，斥前市長鄭文燦把工務局變活動局，也認為桃園3大祕寶開箱後，浪費近3億公帑，改善經費不能打水漂，一定要跟廠商求償。綠營則批評外審機制凌駕專業，重複咎責譁眾取寵，更以新北市長侯友宜金句「侯侯做代誌」呼籲展望未來不要政治追殺。

工務局長汪在宙說，剪綵活動大幅縮減，上任至今只辦3場，公共工程全面檢討後也提出9大精進改善措施，像是外審機制4月底前會發包，強調都是針對新工程，絕非私設刑堂，也會統整資料後向廠商求償。

藍營議員林政賢說，鄭文燦任內的工務局淪為活動局，過去8年舉辦306場活動，等於不到10天就辦1場。議員黃婉如也說，過去1個工程開工動土、視察、上梁、完工啟用，1個工程至少要玩4次，鄭文燦堪稱「活動王」，像是桃園滯洪池甚至去了8次還沒開放，呼籲新市府不要讓承辦人員浪費時間精力在無謂的活動上，也喊話工程人員，少了無謂的活動應該把精神放在公共工程品質上，換了長官也要換腦袋，「不要再頹廢了！」

黃婉如也提到，公共工程體檢委員會揪出工程缺失，但前朝問題找出來後不能放任一直擺爛，任由公帑打水漂，她也直言，刮別人鬍子容易、刮自己鬍子困難，市府要檢討避免重蹈覆轍。

「局長，我為你抱屈！」綠營議員魏筠則認為外審機制凌駕法治跟專業，直指採購法本就有公共工程查核小組，再成立外審機制根本疊床架屋，不信任工務局專業，將來無法究責，她也批評公共工程體檢小組的結論與前朝大同小異，一直批評前朝根本譁眾取寵。

綠營議員林志強也指市民期待新政府帶來重大建設讓桃園持續蓬勃發展，但至今只看到把鄭文燦任內已經開工的工程停擺、延宕和檢討，甚至私設刑堂追殺前朝，非市民之福，以侯友宜金句「侯侯做代誌」，要求新市府拿出具體建設，帶領桃園繼續向前走。

汪在宙說，工務局辦活動的數量和規模都大幅度減少，新市府就任到現在3個多月僅辦了3次活動。他也提到針對工程品質精進方案提出9大措施，像是未來規畫設計都要結構外審，預計4月底會發包給技師建築師公會，也要做好檢核表，檢核設備是否符合需求。

汪在宙也提到，發包階段合約條件也要重新檢視，寫得不清楚或處罰條款不足部分都會再加強，更要強化廠商資格審查，檢視投標業者財務、過去經驗，避免施工到一半財務出問題落跑。