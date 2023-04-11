人的生理運作複雜而奧妙，同樣的食物在不同時間進入體內，結果會不同。台灣大學營養教育講師洪泰雄表示，一項研究指出，晚餐吃大量的碳水化合物會增加罹患代謝症候群的風險，若於早餐時攝取相同碳水化合物則無此風險，另一項研究也發現，早餐吃高脂肪食物可增加飽足感和促進代謝，而晚餐攝取相同食物則會增加體重和體脂量。

近年來早餐的重要性已為普遍認知，但有些醫師或減重專家認為，早餐應吃高蛋白質食物，而非澱粉，以便讓體內血糖緩慢上升後維持穩定、延緩飢餓感，讓活力從早上持續到中午。但有研究指出，早餐攝取同樣的食物可以降低罹患代謝症候群、避免肥胖、降低心血管疾病的風險。

洪泰雄在其臉書上表示，許多研究顯示，在一天中的不同時間攝取相同熱量的食物，會對身體產生不同的影響，例如，一項發表於2015年7月的《美國心臟病學會雜誌》的研究發現，晚餐攝取過多碳水化合物與代謝症候群、動脈粥樣硬化風險的增加之間存在著關聯性，但若在早餐攝取相同的碳水化合物則沒有這種風險。

他並表示，另一項研究指出，早餐時攝取高脂肪食物可以增進飽足感和促進代謝，而晚上攝取相同食物則會增加體重和體脂量。這些研究顯示，食物攝取的時間對身體的影響不僅與攝取的熱量有關，還與生物節律和代謝過程有關。