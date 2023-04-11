桃園市2021年十大癌症死亡原因，前3名分別為肺癌、大腸癌及肝癌，衛生局推出各式因應政策，鼓勵民眾定期檢測並積極治療。這次推出「C望桃園健康無限」禮券抽獎活動，凡設籍桃園的市民只要在7月底前完成公費成人預防保健B、C型肝炎篩檢，或C型肝炎檢查陽性者於10月底前接受治療，無須報名即可參加抽獎，最高可抽2萬元禮券。

衛生局統計，桃園市2021年有711人因氣管、支氣管和肺癌死亡；有477人因結腸、直腸和肛門癌死亡；462人因肝和肝內膽管癌死亡，第4名至第10名則分別為女性乳癌、前列腺（攝護腺）癌、口腔癌、胰臟癌、食道癌、胃癌及卵巢癌。

衛生局表示，市府今年開始推動低劑量肺部電腦斷層（LDCT）篩檢，希望及早發現肺癌的民眾，以提升治癒率。大腸癌則以往都有推出糞便潛血的大腸癌篩檢，針對陽性個案另有額外提供無痛大腸鏡檢查補助。

針對第3名的肝癌，衛生局指出，B、C型肝炎感染後若不治療，每4人有1人會變成肝硬化，肝硬化後每20人有1人會併發肝癌，而C肝感染初期幾乎無症狀，所以早期發現早期治療成為避免肝臟病變的關鍵。桃園符合成人預防保健B、C型肝炎篩檢資格有93萬多人，截至去年底共篩檢39萬1779人，篩檢涵蓋率42％。

衛生局說，雖民眾篩檢意識逐漸提升，但尚有約54萬人未接受B、C型肝炎篩檢，呼籲市民朋友只要年滿45至79歲（原住民40至79歲），均可享有終身1次免費的B、C型肝炎篩檢服務。鼓勵民眾攜帶健保卡前往至市內505家成人預防保健合約院所、13區衛生所或社區整合性健康篩檢活動接受免費的肝炎篩檢抽血檢查，肝炎篩檢為免費，掛號費則依各醫療院所的收費標準。