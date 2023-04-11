三寶爸台北市長蔣萬安為兌現選舉政見，指示社會局推出「婦女產前產後乘車補助計畫」，預計編列3920萬元預算，提供設籍北市的孕婦從產檢至產後6個月搭乘計程車交通補助，補助方式將結合台北通且領有孕婦健康手冊孕婦皆可申請，不排富，由台北通APP派發乘車金，每胎次補助程車費八千元，每趟次至多折抵200元，預計今年7月上路，預估7000名孕婦受惠。

蔣萬安於市政白皮書內寫下，希望將台北市打造為幸福育兒城市，帶頭示範「催生」、「助養」政策，因此規畫發放計程車券，提供孕婦產檢來回交通補助，減輕交通負擔。

但其實好孕專車補助並不是蔣萬安開先例，新北市已有好孕專車產檢車資補貼，最高補助5600元；屏東縣則是補助6000元。另高雄、嘉義也都有推類似政策。蔣萬安為讓政見領先全台，台北市將推出每胎8000元補助，為全台最高。且無排富機制，只要是孕媽咪皆可申請。

社會局向議員說明重大法案時表示，預計7月起開始執行「婦女產前產後乘車補助計畫」，只要是設籍台北市且領有孕婦健康手冊之孕婦皆可申請，發放方式則結合台北通APP派發乘車金，每胎次8000元，每趟次至多折抵200元。

社會局評估，7月上路後預估有7000名孕婦受益，所需經費預估3920萬元，將於本次會期提出追加預算需求，除了彰顯市府重視婦女身心健康，推動計程車業者強化孕(產)婦友善搭乘服務，亦能增加營收、提升企業形象，共同打造台北友善生養環境。