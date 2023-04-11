行政院長陳建仁強調，高雄、屏東之間，如何更和諧地調配供水，是很重要的工作；跨縣市互相合作、幫忙，分享共好，團結就能走得更遠更強，台灣也會更堅韌永續。（林雅惠攝）

南部水情吃緊，行政院長陳建仁今天中午到高雄市視察南部水情。（林雅惠攝）

南部水情吃緊，行政院長陳建仁今天中午到高雄市視察南部水情，也到鑿井現場向辛苦的工作人員致贈加菜金，他表示，高雄3月底水情變減量供水的橙燈，中央、地方攜手超前部署，除了開鑿抗旱水井，淡海機組也在施工，另外跨縣市區域合作也很重要，盼以多鑿水、多省水、多調水來度過乾旱。

陳建仁說，氣候變遷所帶來的影響是全球性的問題，這是全世界面臨的問題，台灣在2020年創下56年來第一次沒有颱風的紀錄，2021年就碰到了百年大旱的挑戰，當時在苗栗、台中彰化台灣史上最長的分渠供水的措施，不到2年，又有600天沒有明顯降雨的情形，但這次跟百年大旱不同，這要謝謝經濟部及水利署同仁的努力。

陳建仁表示，去年8月開始展開各項減水調度的措施，3月1日又成立旱災應變中心，台灣透過前瞻建設抗旱，行政院也核定「2023年穩定南部供水抗旱計畫」因應，投入了13億的抗旱經費，中央、地方攜手超前部署穩定供水，除開鑿抗旱水井，海淡機組也在施工，預計4月底可併入供水。

他指出，如果沒有前瞻計畫這樣水資源的建設，實際上今年能夠供應高雄市的水就只有剩下50％，還好有前瞻性的建設，高雄供水，今年供水能夠達到預期目標，5年投入了1300億，因此施政很重要，施政怎樣苦民所苦，如何有前瞻的部署，提前來調度水找到水，像現在每天就可以增加200萬噸的水源，短短2年內，看到很大不同，顯見事在人為。

陳建仁強調，從來不知道伏流水這麼重要，形容今天上了一課，他說，台灣第一位伏流水工程師，就是100年前，日治時代的水利專家，鳥居信平在屏東設立二峰圳的伏流水，到現在還在供應民生用水。

陳建仁說，高雄、屏東之間，如何更和諧地調配供水，是很重要的工作；跨縣市互相合作、幫忙，分享共好，團結就能走得更遠更強，台灣也會更堅韌永續。

陳其邁致詞表示，高雄市目前每日供水量從145萬噸降至136萬噸，加上其他再生水等水源，水車等相關配套備妥，4月底前仍可穩定供水。此外，也希望水質改善能同步進行，包括管線替換、水質處理設施等盼能加快腳步建設。