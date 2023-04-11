為便利搭公車至山外車站的相親無縫轉乘至金湖鎮衛生所或金門醫院看診，節省步行及上下中巴之不便，並附加洽公、購物機能，金門縣政府積極推動小黃公車服務模式，昨(10)日舉行試營運啟用儀式，由副縣長李文良主持，宣佈山外車站往返金門醫院小黃公車「黃1」路正式上路，鄉親只要持縣民卡「嗶」一下就可免費搭乘，服務更加完善到位。

縣長陳福海(中)也在試營運前特別前往車船處了解小黃公車「黃1」路整備情形。(圖／讀者提供)

小黃公車「黃1」試營運啟用儀式昨日在金湖山外車站舉行，由副縣長李文良代表縣長陳福海主持，包括金湖鎮長陳文顧、衛生局長蔡建鑫、觀光處長李銘培、金門監理站長何宗霖、金門醫院院長王世典及副院長董文雅等貴賓也到場一同共襄盛舉。

車船處長吳志偉(左二)向與會貴賓介紹解說小黃公車「黃1」路的營運與服務模式。(圖／讀者提供)

副縣長李文良表示，如何在提升偏鄉地區大眾運輸服務品質上，兼顧撙節部分公車路線載客率低或離峰時段營運成本支出，是縣長陳福海上任以來即相當關切的議題，在縣府團隊及車船處同仁的努力下，遂推出新型態小黃公車服務，小黃公車省時省油，每日可節省約50％的營運成本，減緩縣府財政負擔，且相比一般公車更具機動性，能落實照顧地區民眾基本民行，實質縮短城鄉距離，期盼小黃公車未來能深入到更多偏遠路線，補足運輸縫隙缺口，服務更多長輩及鄉親。

金湖鎮長陳文顧則表示，車船處近期配合縣府政策主軸，有許多積極的施政作為，推行小黃公車可減少碳排放量及耗油量，達到低碳島政策節能減碳的示範宣導，縮短鄉親通勤時間並增進移動的便利性，該路線融入長輩的醫療需求，並提供業者額外的就業機會，互利多贏，殊值肯定。

山外車站往返金門醫院小黃公車「黃1」路正式上路，鄉親只要持縣民卡「嗶」一下就可免費搭乘。(圖／讀者提供)

車船處長吳志偉指出，感謝縣長陳福海在試營運前特別到現場解小黃公車「黃1」路整備情形，並給予實務上建議與提點。車船處透過電子票證大數據分析地區公車營運路線與人力班表，比對各條行車路線載客數、營運支出，將部分乘載數較低的公車班次研議轉型為小黃公車，主動爭取交通部公路總局掌握有關小黃公車營運經費補貼計畫，亦率團密集拜會金門計程車職業工會、計程車行、計程車合作社及個人車行等單位，透過雙向意見交流，讓小黃公車這條新形態運營模式，不僅能夠減少車船處人力、油料、零件耗材的支出，同時還能提升服務水平，創造「乘客、計程車業者、縣府」三贏局面。

「黃1」路小黃公車出勤採區間繞行方式從山外車站發車，途經金湖鎮衛生所、向日葵中心、金門醫院等機構。週一至週五每日行駛16班次，服務時間為上午8時至下午16時20分止，平均每20至30分鐘即有一班車；週六行駛10班次，服務時間為上午8時至11時50分止，車體張貼專屬路線資訊貼紙供鄉親辨識。此外，小黃公車載客人數有限，若當班次出現搭乘人數過多的情況，站務人員將視情況立即調派中巴因應。

吳志偉補充說明，「黃1」路小黃公車服務對象多屬長輩，車船處已要求、規範計程車業者做好事前整備與行車安全，歡迎長輩們多多利用這項便捷服務。後續將實施乘客滿意度調查，如試辦獲鄉親肯定，緊接將推展烈嶼鄉南、北線小黃公車，並同時檢討金湖、金沙地區25路(山外-山后)、27路(山外-沙美)推展可行性，採務實作法減少營運虧損，刺激大眾運輸使用率，實踐公部門資源之有效發揮，同時提供鄉親有便利且有感的運輸服務。