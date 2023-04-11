不同世代出生的人會因為生長背景、成長歷程有所不同，根據104人力銀行所提出的《員工C.E.O.工作價值認知調查報告》，發現年輕求職者在求職時，除了薪資條件外，也非常在意「獎金制度公平合理」、以及「成長價值」，希望可以透過工作學習新技能、並且期待可以即時了解自己的工作表現成果。

永慶房屋「月月晉升」制度透明 每月都有升等機會

房仲第一品牌永慶房屋打造發展多元的職場，除了提供高額的收入保障外，還有多元升遷與輪調制度，其中永慶房屋的「月月晉升」升遷制度，主打制度透明、目標明確，每月提供經紀人升遷目標，經紀人只要績效達到標準就能升遷，並且職級每升一級就能加薪，不受年齡與年資限制，讓經紀人的努力與付出都不會白費。

最重要的保障收入及薪獎制度，除了保障業務新人前12個月每月5萬元收入外，永慶房屋重視員工的幸福，規劃完整的薪獎福利制度，除了提供經紀人底薪、業績獎金之外，每年還額外提供最高250萬元的「幸福成家基金」，只要業績達標即可領取額外獎金，根據永慶調查顯示，2022年獲得幸福成家基金的經紀人，有近40%是八年級生，顯示年輕族群在永慶表現出眾。

升遷不受年資、年齡限制 永慶房屋25%店長為8年級生

永慶房屋除了提供經紀人底薪、業績獎金之外，每年還額外提供最高250萬元的「幸福成家基金」可以爭取。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋人資部協理塗振宏說明，永慶房屋逆勢成長，持續擴大規模，讓人才得以發揮所長。八年級生對於工作的追求與目標，永慶的職場優勢都能滿足重視自我實現的八年級生，提供多元的升遷輪調制度，經紀人除了持續精進業務專業之外，亦可以申請挑戰店長職，接受訓練、培養管理能力，其中，永慶房屋有高達25%的店長是八年級生，在永慶升遷不受年資、年齡限制。

徐翊庭大學畢業後加入永慶房屋挑戰房仲經紀人工作，趁年輕為自己拼高薪。(圖/永慶房屋提供)

大學畢業後就投入房仲工作的永慶房屋經紀人徐翊庭，入行兩年左右就創下最高月收12萬的成績，2022年更獲得幸福成家基金15萬。作為八年級生的徐翊庭分享，起初因不想領固定薪水所以選擇業務工作，加上想趁年輕多歷練，在永慶房屋提倡團隊合作的工作模式下，讓房仲新人也能成交！在個人成長上，也從粗心大意的社會新鮮人，蛻變成能負責上千萬房屋交易的專業的房仲經紀人，永慶房屋真的是年輕人的圓夢基地！從自我實現、收入表現到團隊合作學習，在永慶都能讓我大顯身手、達成目標。

塗振宏協理補充，永慶房屋推出「鴻兔大展512專案」加碼保障吸引好人才，強調「不綁約、不扣款、不爆肝」，且不需有房仲相關經驗，只要錄取報到就能領取，幫助求職者在永慶找到屬於自己的價值，力挺安心就業、全心投入爭取自己的高薪未來，歡迎有熱忱、想賺取高薪的求職者，加入我們。