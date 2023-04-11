中國外交部11日例行記者會上，被提問在「氣球事件」後，中方凍結與美方外交層級溝通，如今美方正尋求和中方的高層級對話，包括重新安排美國國務卿布林肯的訪華行程等說法，中國外交部發言人汪文斌說，當前中美關係遭遇困難，責任不在中方。美方應停止干涉中國內政，停止損害中國利益。

汪文斌表示，要求美國停止一邊聲稱要為中美關係加裝護欄，一邊破壞兩國關係的政治基礎，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展正軌。