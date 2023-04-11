中華大學觀光學院為建構全英教育環境全體總動員，除聘請外師外，日前更有多名教師獲得英國認證的EMI國際證照，還設立3＋1台英雙學位專班，每學期也舉辦大使講座，目的就是希望能在潛移默化中，全面提升學生英語能力。

中華大學校長劉維琪肯定觀光學院為建構全英教育環境的用心與努力，希望能循序漸進地將EMI全英授課發展成為觀光學院的教學特色，提供學生多元化的學習環境，有效提升學生國際競爭力，讓學生畢業後能順利接軌國際，高薪就業。

觀光學院院長張馨文表示，學院從觀光旅遊產業國際需求為出發點，在既有國際資源與國外合作辦學的經驗下，與國際知名的EMI研發機構培育教師與學生學習測驗，達到強化觀光學院學生英語能力的目的，未來將逐步推動學院全英授課，為培養觀光旅遊高教人才國際就業力與觀光產業國際競爭力貢獻心力。

張馨文指出，為建構全英教育環境，觀光學院特別聘請英國EMI名師Steven Murray，為師生全英語授課，也邀來英國籍的亞太會展協會（APIEM）主席David Hind擔任講座教授。

在外師的協助下，日前已有8位教師通過英國政府評核考試局（Ofqual）認證，獲得倫敦三一學院（Trinity College London）頒發的Cert PT （Certificate for Practicing Teachers）國際證照，成為EMI種子教師，未來觀光學院更將註冊成為倫敦三一學院的培訓中心，嘉惠更多師生。

另外，觀光學院4年前與英國百年名校桑德蘭大學合辦的3＋1國際觀光與酒店管理雙學士學位學程，採全英語教學，學生前3年在台灣上課，大四到英國學習，入學2張學生證，畢業2張畢業證書，目前第1屆8名學生即將在今年6月順利取得台英雙學位，比起4年都到英國留學，學費至少可省下6成。

為拓展學生國際視野、增進國際競爭力，觀光學院也力推學生出國學習，從免費的5天4夜海外學習交流，到積極爭取教育部的「學海築夢」海外實習與「學海飛颺」交換學生計畫，目的就是為了讓學生從大一到大四，都有機會能免費出國學習交流體驗，進而增進英語能力。

此外，觀光學院與對外關係協會合作開設的大使通識課程，每周都會邀請閱歷豐富的退休大使蒞校演講，每學年都有1學期採全英語演說，目的就是在培養學生國際觀之餘，也能在無形中增進英語能力。

張馨文強調，觀光學院全方位打造全英教育環境，從師資、課程到免費海外學習交流體驗，提供多樣選擇，希望讓學生畢業後都能順利接軌國際，提升國際競爭力。