交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，學員在上車前全副武裝。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，教練教導學員在駕駛前的注意事項。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，教練親自演試直線急剎車。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，學員現場演試閃避障礙物。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，學員在教練帶領下，一字跟隨上路行駛。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，機車道路安駕訓練課程包含「路口禮讓行人」等課程。（杜宜諳攝）

交通部公路總局機車道路安駕訓練啟動，現場實際演練機車道路安駕訓練課程時，課程中加入Pull Over教學，在適當地點路邊停車，適時導正學員缺失。（杜宜諳攝）

交通部公路總局11日舉行機車道路安駕訓練啟動記者會，會上宣布開始辦理安駕訓練課程及補助計畫，112年4月至11月間取得駕照後至駕訓班參加「道路安駕訓練」者補助1200元，全國限額2000名。

實際道路安駕訓練科目包括「正確路邊起步」、「正確左右轉彎」、「正確變換車道」、「無號誌路口聽讓」、「注意前方汽車突然開啟車門」、「路口或對向車道視線受阻轉彎向」、「保持安全車距及間隔並注意大型車內輪差」、「煞車要領」等科目，民眾可透過訓練提升自己的駕駛技能和安全意識，進而降低交通事故及違規發生。

然而公路總局在試圖以推廣安駕訓練提高機車騎士行車安全背後，卻是始終不願正視「二段式左轉」是肇事熱區等問題，甚至次長陳彥伯在會上還說出「肉包鐵」字詞，而忽略更加佔據道路空間「鐵包肉」的汽車是否更該注意安駕的事實，無怪許多騎士笑稱「你負責違規，我負責安駕」。