台北市議會議長戴錫欽11日偕同民間科技公司，捐贈三軍總醫院松山分院2套「智能化壓瘡預防系統」，除了希望為大台北地區的長照醫療貢獻一份心力外，也期待創新AI科技能夠有效協助醫護人員提升照護品質。

戴錫欽偕同醫博科技公司，11日捐贈三軍總醫院松山分院兩套智能化壓瘡預防系統，並由三總松山醫院高中錚院長主持捐贈儀式。戴錫欽表示，感謝醫博科技執行長史德智博士回饋社會、支持地方社區長照安養之發展，希望先從松山的醫院做起，取得拋磚引玉的效果。戴錫欽也感謝醫博科技秉持關懷在地與回饋社會的理念，透過本次的捐贈，希望能引入新世代的人工智能技術，推動醫療照護科技化，關懷與守護病患與降低醫護人員與家屬負擔，善盡企業之社會責任。

醫博科技臨床研究總監史德芬博士指出，皮膚壓傷是無自主活動能力病患的常見問題，也是護理照護過程的第二大感染源。而台灣因壓瘡感染的因素直接或間接致死人數高達六萬人，除了造成家屬的痛苦，也消耗頗為巨大的醫療資源。因此，對醫療院所而言，壓傷也被列入醫療品質監測的重要指標，必須盡全力做好皮膚壓傷的防護及加速已罹患壓傷病患的復原時間。