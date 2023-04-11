股神巴菲特旗下波克夏公司，去年第四季暴砍台積電ADR持股86%，買進不到一季就全數出清，日經新聞報導，周二（11日）巴菲特親自回應，主要是「地緣政治」因素考量，他雖然稱讚台積電是管理良好公司，但波克夏投資布局還有更好的安排。

巴菲特去第三季砸逾41億美元狂掃台積電 ADR，但第四季就減碼高達86%股票，從6010萬股砍到剩下829萬股，價值約6億美元。消息一出，拖累當時台積電ADR盤後大跌4.96％。

其實不只巴菲特賣掉台積電，美國前副總統高爾擔任主席的投資公司「世代投資」（Generation Investment Management）也出清台積電ADR，原因是擔憂台海風險。

無獨有偶，知名避險基金老虎全球基金（Tiger Global）去年第3季首度建倉買進132萬股台積電ADR，第4季也全數脫手。

國內法人也表示，巴菲特操作邏輯一向是「逢低入市」，但近期傳出晶片庫存壓力、兩岸情勢緊張，以及美國要求半導體赴美設廠造成供應鏈移轉，這些都讓巴菲特持有台積電感到疑慮，除非他認為物超所值，否則不會長期持有。