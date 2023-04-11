桃園市政府推廣樂齡運動免費課程，桃園市長張善政（前排中）在平鎮國民運動中心趣味體驗體能活動。（呂筱蟬攝）

桃園市政府推廣樂齡運動課程，與各國民運動中心合作開設126堂銀髮專案課程，提供55歲以上長者免費參加，12日起開放報名，除提供長者身體組成分析檢測，還有專業運動指導員解說並帶領適合課程，市長張善政11日參與活動推廣，鼓勵銀髮族「以運動防老、以長健取代長照」。

桃園市長張善政今天下午參與樂齡運動課程推廣，在平鎮國民運動中心專業教練指導之下，體驗各式運動器材及體能測驗，也笑說只要持之以恆，每一項運動之後都可以越做越好。他表示，在幾個國民運動中心設置科學設備，讓銀髮族更了解自己的身體優點及缺點，還會有物理治療師給予指導，從事最適合自己的運動，也是翻轉樂齡科技運動，之後老人卡也會做系統的修改與檢討，讓老人愛心卡能做更多使用，到國民運動中心運動現在是要扣點數，之後希望不要扣點數甚至還要有回饋，鼓勵更多老人開心來運動。

市府體育局表示，結合桃園、中壢、平鎮、蘆竹、八德及南平運動中心現有設備及教練等資源，精進樂齡運動推廣，4月12日至26日開放桃園市55歲以上長者免費報名，第一期規畫5至6月執行，於各中心開設126堂銀髮專案課程，現場將提供長者身體組成分析檢測服務，透過專業運動輔導員協助，指導長者肌力增強、大關節活動及提升心肺能力等適性運動課程，逐步培養銀髮族運動習慣，在課程結束前也將實測，讓參與者了解適性運動後對於促進身體健康的好處。

體育局也說，設籍於桃園市65歲以上長者，皆享有敬老愛心卡800點，可折抵運動中心門票及場地租借費用，市府也正在規畫擴充敬老愛心卡至運動中心使用的加值回饋方案，希望能提升長者投入運動的意願。