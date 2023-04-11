財政部今日公布3月份出口，為352億美元，年減幅度19.1％，連續第7個月負成長；累計首季出口金額為977.5億美元，年減幅度19.2％。

出口受到全球經濟成長趨緩，終端需求依然疲軟，廠商持續調整庫存，導致連續7個月負成長。

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