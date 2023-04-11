連吞9敗！NCC裁罰中天狠遭打臉 羅智強轟陳耀祥「臉皮厚」：還有臉待下去？ @ChinaTimes ​

中天新聞4年前報導台南立委補選選情，有關「鳳凰展翅雲」新聞，被通傳會（NCC）裁罰40萬元，台北高等行政法院認定NCC違法處分，駁回NCC上訴，撤銷40萬元裁罰確定。前台北市議員羅智強今天表示，NCC主委陳耀祥還有臉繼續待下去？「我也蠻佩服他的臉皮厚度」，他也問，中天的執照，是還不還？

羅智強今天到監察院檢舉駐美代表蕭美琴「政治獻金會計報告書」疑似申報不實，會後被問到NCC裁罰中天再度吞敗一事，他表示，NCC當初根本就是先射箭再畫靶，基本上就是要把中天的執照撤了，找藉口、找理由，結果9連敗，當初羅織罪名、處罰，用這些罪名當作撤掉中天執照的基礎，結果全部被法院打臉，連續打9個巴掌，陳耀祥還有臉繼續待下去？

「我也蠻佩服他（陳耀祥）的臉皮厚度」，羅智強說，從來沒有一個行政首長、一個政府機關被法院連打9個耳光，狠狠的打，全敗還可以到現在未止戀棧不去。

羅也提到，毒樹果實，基本上當初撤照的理由就是說中天屢屢違規，結果發現「屢屢違規」不存在，反而是屢屢處罰的NCC被打臉，他只要問一句話，中天的執照，是還不還？

羅智強表示，自己這次參選立委，提出一個很重要政見，不是還中天公道，是還台灣的新聞自由公道，如果他進到立法院，會要求NCC必須出來為這個破壞新聞自由的事件道歉，同時，如果能夠政黨輪替，會力促新政府在新聞自由上實現轉型正義，讓中天能夠平反。

國民黨新北市七星區擬參選人簡榮宗律師表示，依法行政是行政機關最基本的要求，很少看到行政機關的裁罰竟然這麼禁不起法院的考驗，所以當初的裁罰，的確是有很大的問題，NCC作為獨立機關，其實也不獨立了。

他說，檢調也在查陳耀祥在鏡電視上面可能貪瀆的弊案，NCC的存廢或是功能性都是需要檢討的，如果將來進到立法院，會檢視相關電視執照的廢照跟發放的標準，還言論自由一個公道。