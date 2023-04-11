許多年輕人北漂來台北打拚過生活，一名網友日前表示朋友是南部人，月薪3萬，1萬5拿去繳房租，剩下1萬5生活費，根本存不到錢，疑惑來台北工作的意義是什麼，文章曝光後，許多人分享北漂的原因，最主要是為了升遷、拚一個賺大錢的可能性。

原PO日前在PTT指出，朋友一個月賺3萬元，在北市中山區的電梯大樓租套房，一個月房租要1萬5，剩下的1萬5拿來吃飯、付交通費等，每個月所剩無幾，看朋友過的這麼慘，原PO感嘆「北漂的人來台北工作到底為了什麼」。

文章PO出後，有些人認同原PO的看法，「不知他們在想啥，賺那麼少，房租那麼貴，還不如回家住家裡省錢，在台北沒有5萬真的不值得待」、「年薪沒80萬不要北漂，現在物價通膨，都市現象更嚴重」。

但不少內行人指出在台北工作的好處，其中工作機會多是最大的優勢，「有些工作中南部不好找，比如影視業、電視台跟製作公司幾乎都在北部」、「在北部要有晉升管道，努力做還有可能做個店長」、「在南部就一輩子賺3萬，在台北還有賺大錢的可能性」，也有人提到是南部低薪、一堆職場文化潛規則把人逼走，做不下去，只好來台北找工作。