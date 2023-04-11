根據中國民航局（CAAC）統計，在新冠病毒大流行期間，由於乘客人數大幅減少，迫使航空公司大規模減班之下，中國大陸乘務員人數，較疫前2019年近10.9萬市場規模相比，少了約1.1萬人或者減少11%。

跟西方國家大幅度裁撤人力不同，中國大陸空服員的流失比例算很少。同時，歐美乘務員的薪水不高，且大多數也不需要學士文憑。但要想在大陸當一名空姐，除了要大學畢業外，最好還要通過官方認可的英語測試。

路透社指出，國內旅行正在復甦，包括廈門航空、中國南方航空以及春秋航空等，現在都在大舉招聘新人。同時，不少航空業者也正計劃恢復國外熱門景點的航班。

根據統計，中國大陸這次有創下歷史新高的1158萬大學畢業生，即將投入幾10年以來最不景氣的就業市場中。全球景氣不佳，不僅重傷出口，有不少產業像是科技、教育以及房地產等，甚至都傳出在削減人力。

海南航空表示，2023年計畫要找1000多位空服員，但目前已收到2萬多張申請書。海南航空2月在濟南舉辦的就業博覽會，就吸引900名應徵者，但最後只錄取60位，錄取率僅僅才7%。

今年打算要聘3,000名機組員的中國南方航空表示，截至去年12月底，收到的履歷就已經是錄取人數的7倍之多。職場專家指出，在新冠疫情之前，乘務員的錄取率大概是10%。

根據航空業界資料，大陸空服員的月薪在1萬人民幣，約1,454美元，到2萬人民幣之間，且根本不用待在枯燥的辦公室內。調研單位麥可思（MyCOS）曾指出，在2021年，中國大陸只有6.1%應屆大學畢業生的月薪，超過1萬人民幣。

不過，空服員在正式披掛上陣能上飛機服務前，有些甚至還要經過長達1年的地面養成課程，故就算找到人也無法馬上解決人力荒的問題。中國大陸空運業者表示，樂觀期待2024年的業績，現在若不趕緊找人，明年就會沒人可用。

根據航空資料應用程式Flight Master統計，中國大陸的國內運力從3月中旬起，已超過2019年水平。同時，國際航班也已恢復到疫前30%。眼看著夏季旺季逼近，中國不少航空公司正在增加國際航點，例如中國國際航空將復飛北京至羅馬以及胡志明，還有成都至倫敦的航班。

不過，航空業者運力吃緊也導致票價居高不下。有位大陸民眾表示，自己這次花了1.8萬人民幣，只買了張從法蘭克福飛回北京的單程經濟艙機票。跟過去相比，大概只要花3分之1的價錢，就可以買到來回的機票。