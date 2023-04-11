「名勝世界壹號」郵輪11日清晨載了1349位遊客抵達澎湖，也迎來澎湖觀光季的春燕，澎湖縣長陳光復一早就率縣府官員到馬公港碼頭喜迎貴賓，遺憾的是，由於馬公港郵輪碼頭延伸工程尚在趕工當中，「名勝世界壹號」郵輪的遊客必須以接駁方式，才能平安抵達港務公司搭設的臨時浮動碼頭，讓尊貴的來賓顯得有些掃興。

「名勝世界壹號」郵輪11日清晨載了1349位遊客抵達澎湖，也迎來澎湖觀光季的春燕。（張茂雄攝）

上午7點到達外婆澎湖灣的「名勝世界壹號」郵輪，前一晚在高雄港欣賞200台的無人機表演之後出發，第一站緩緩進入馬公港的外圍泊區，港務公司依例以噴水柱來迎接首航儀式，巨大的郵輪停泊在港區相當耀眼，沖天的水柱水花在亮麗的藍天中顯得特別有海洋的風情。

由於馬公港郵輪碼頭延伸工程尚在趕工當中，「名勝世界壹號」郵輪的遊客必須以接駁方式，才能平安抵達港務公司搭設的臨時浮動碼頭，讓尊貴的來賓顯得有些掃興。（張茂雄攝）

8點50分左右接駁船將首批客人載送上岸，鑼鼓喧天的舞獅迎賓讓現場沸騰起來，澎湖縣長陳光復在碼頭一一向來賓揮手致意，歡迎遠道而來的遊客能有平安歡樂的菊島假期。

隨後郵輪公司安排澎湖地方官員與媒體記者上船參觀，感受「名勝世界壹號」郵輪的奢華設備，包括大型影院、異國風味餐廳、駕駛室、戶外泳池，工作人員也在郵輪甲板上跳舞迎賓，場面相當熱鬧有趣。

澎湖縣長陳光復一早就率縣府官員到馬公港碼頭喜迎貴賓。（張茂雄攝）

陳光復表示， 「名勝世界壹號」4月11日起每周二停靠澎湖，今天首航帶來1349位旅客，其中1000人是外籍人士，300多位由高雄上船，他估計一年能為澎湖帶來6萬人次的高端旅客，對澎湖的觀光產業是一大利多，郵輪的旅遊型態也不會造成澎湖交通運輸及住宿的負擔。