Netflix影集《末日騎士》今（11日）釋出首支前導預告與第2款主視覺海報。劇中描繪的反烏托邦世界在前導預告中完整曝光，讓觀眾率先一睹在亂世中的末日騎士金宇彬。影集設定於反烏托邦的韓國，嚴重的空氣污染迫使人類得仰賴氧氣面罩維生。屬於難民階級的「四月」（姜有晳飾）將踏上驚險旅程，與大名鼎鼎的快遞員「5-8」攜手對抗隻手遮天的千明集團。

前導預告中，帶出了沙塵滾滾、飽受空氣污染的荒涼世界，更呈現了人人掙扎求存的反烏托邦世界。金宇彬飾演的傳奇快遞員「5-8」身穿專屬快遞員的黑色套裝，戴上特殊口罩，僅露出一雙眼睛與人溝通交流。「末日騎士負責運送氧氣與必需品，才能讓人類有辦法生存」，言語中道盡末日騎士的職責。

昔日繁榮的大都會首爾現已被沙土埋沒，曾經人人垂手可得的氧氣也須按照社會階級配給。為了區分階級，每個人手背上都植入了識別身份的條碼，盡顯社會制度的不公不義。在這個國度裡，「能者」才有辦法生存下去。「身為末日騎士必須要強悍，因為他們必須冒生命危險，阻止獵人搶劫氧氣等重要物資，所以大家都想成為末日騎士」。有趣的是，在這個兵荒馬亂且充滿不平等的世界裡，還是可以發現各種頂尖科技，而超乎想像的世界觀更值得觀眾細細琢磨。

導演曹義錫也分享決定參與製作《末日騎士》的原因：「我第一次看到這套網絡漫畫時，就感受到故事設定的無窮創意。故事中的快遞員與我們認知的不一樣，他們要與獵人惡鬥，冒險運送氧氣和生活物資，是掌握僅存人類命脈的關鍵人物。這一點關於主角的設定深深吸引著我。」

《末日騎士》正式前導預告。（影片來自YouTube，如被移除請見諒。）

《末日騎士》將於5月12日在Netflix獨家上線。