交通部今（11）日到高雄舉行觀光業界座談會南部場活動，與會觀光業者大多反映，近來生意轉好，但缺工問題難解，希望政府加快力道解決。另有業者坦言，國際客來台多半集中在北部，期待政府盡速開放陸客來台，南部業者才可望受惠。

交通部觀光局今在高雄圓山飯店舉辦2023觀光業界座談會南部場，由交通部長王國材、觀光局長張錫聰及雲嘉南、西拉雅、澎湖、大鵬灣及茂林等5管理處處長、與南台灣在地食、宿、遊、購、行等各產業公協會代表與業者齊聚一堂，共同研商。

高雄觀光圈聯盟盟主、高雄市觀光協會理事長劉坤福。（柯宗緯攝）

座談會上，南部觀光業者聚焦缺工議題。高雄觀光圈聯盟盟主、高雄市觀光協會理事長劉坤福指出，觀光產業開始復甦，但業者面臨缺工問題，缺乏基層打掃人員，建議開放外籍勞工，否則沒人整理房間，非常困擾。

中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則反映，像是韓國客、東南亞客都是短天數來台，首選台北或花蓮旅遊，但到中南部旅遊需要長天數，他疾呼盡快開放陸客來台、增加高雄航班增等，對於南部觀光業者才有所助益。（柯宗緯攝）

對此，王國材回應，針對缺工問題，交通部提供5000元補助，讓業者用較高薪水聘清潔工、房務整理人員等提高薪資以吸引就業，盼1年時間協助觀光業者解決缺工問題，另方面也媒合僑外生、實習生，而勞動部也在研議是否開放外籍勞工前來。

國際客陸續來台，但多半集中在北部。中華民國旅行業商業同業公會全國聯合會監事會主席吳盈良則反映，像是韓國客、東南亞客都是短天數來台，首選台北或花蓮旅遊，但到中南部旅遊需要長天數，他疾呼盡快開放陸客來台、增加高雄航班增等，對於南部觀光業者才有所助益。

交通部長王國材指出，交通部在特別預算中編了53億元擴大吸引國際觀光客來台方案，現在陸續推廣中。（柯宗緯攝）

對此，王國材指出，交通部在特別預算中編了53億元擴大吸引國際觀光客來台方案，現在陸續推廣中，全世界都在爭取觀光客，今年台灣目標是600萬國際客，明年目標是恢復到疫情前1200萬國際客。

王國材提到，今年3月23日已提早達到100萬國際客目標，比預期還好；至於陸客來台方面，因為雙邊都禁，對岸禁止觀光客和團客來台灣，後續會再努力，但不管陸客有沒有來，今年國際客目標還是600萬人次。