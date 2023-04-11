張姓工人去年9月14日凌晨約女友到新北市汐止一處KTV唱歌飲酒，期間因債務發生口角，張抓住女友的頸部並出手毆打，導致女友頭、頸挫傷，眼眶瘀血，再騎車將女友載到山區，扒光身上衣物，用繩索、束帶綑綁女友手腳，囚禁在一處報廢小客車內性侵，經過一整天拘禁後女友自行脫困，士林地院法官痛批手法駭人聽聞，依強盜強制性交、妨害自由罪，判處有期徒刑11年，可上訴。

張男為了債務及感情糾紛，與女友發生爭執，在KTV包廂內動手毆打，逼問手機密碼，查看其中的對話內容，凌晨4時許，佯稱要送女友回家，騎車撘載女友到人煙罕至的山區，綑綁女友手腳，用膠帶封住嘴部，強行褪去女友衣物並性侵。

張犯案後並未罷休，竟持續將女友困在報廢小客車內，自行騎車離開，直到隔天的凌晨，再返回報廢小客車查看，並餵女友喝水，仍未將她鬆綁，直到15日上午11時女友自行脫困並報警。

判決指出，張男強盜女友身上財物，並以綑綁、膠帶封嘴等激烈手段，犯下強制性交罪行，對於女友造成心靈的創傷甚為嚴重，至今未取得諒解，犯罪行徑駭人聽聞，足以引起一般人莫大恐慌，依強盜強制性交罪判處有期徒刑10年6月，非法剝奪行動自由罪，判處有期徒刑1年，應執行有期徒刑11年。