新竹市文化局近日盤點文化志工人力銀行，向大眾介紹極有特色的3組以「愛」傳家的新竹市模範志工家庭，文化局並引用作家林徽因以詩句表達對孩子出生的喜悅，「你是愛，是暖，是希望，你是人間的4月天！」形容志工無私貢獻的溫暖。

市長高虹安表示，新竹市文化局志工隊成立於1991年，在新竹市是1個非常資深的志工團隊，隊員年齡從21歲到80歲，成員有家庭主婦、職業婦女、退休公教人員、導遊等，分布於文化局各館舍，目前已有超過400位以上的志工，感謝所有志工夥伴們多年來無私的貢獻。

文化局長錢康明指出，文化局志工隊員黏著性很高，年資10年以上志工佔了1／2以上，志工隊夥伴除了自己支持文化服務外，也會將自己的志願理想傳遞給親愛的家人朋友，於是有了1家人當志工的和美畫面，文化局有3組志工家庭於去年榮獲新竹市「模範志工家庭」肯定。

其中，林俊明、姚釵夫婦是姚釵先開始擔任玻璃工藝博物館及241藝術空間志工，點亮心中喜愛服務人群的火花，經過長時間的接觸與薰陶，姚釵不僅樂在其中，更進一步鼓勵從職場退休的先生投入志工行列，婦唱夫隨下，家庭生活更多了不少共同的話題與興趣。

魏維紘、曾桂英夫婦則是魏維紘退休後，經同為志工的友人介紹加入文化局志工服務隊，他對於能在「玻」光粼粼的玻璃工藝館服務感到非常喜悅，也樂於與妻子分享，遂主動邀請妻子曾桂英加入志工隊，兩人志趣相投情感融洽。

李勝聰、張菊夫婦組，先是張菊於2000年加入志工隊，同樣服務於玻璃工藝博物館，深耕志工服務，行之多年甘之如飴。長期耳濡目染之下，先生李勝聰也十分肯定志工服務，從職場退休後選擇玻工館旁的長青學苑作為服務場館，更以其專業助益學苑硬體器材修繕，對長者學員關照呵護備受讚揚。

文化局表示，志工以自己的溫暖服務周圍人群，帶著正能量傳遞給家人朋友，積善之家，必有餘慶，文化局的志工家庭示範著以「愛」傳家的珍貴價值值得肯定，感謝志工隊所有志工夥伴多年努力與付出，同時也歡迎市民朋友加入文化志願服務行列，詳情可致電新竹市文化局03-5319756分機222林小姐洽詢。