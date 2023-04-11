苗栗縣政府文化觀光局4月14日起至4月30日止在中興畫廊展出「台灣銀行藝術祭」，誠摯邀請各界藝文愛好者前往參觀。

台灣銀行致力於專業金融服務，自2017年起將社會參與提升至文化藝術層面，舉辦台灣銀行藝術祭，有繪畫、攝影及書法季等系列活動，傳達追求美學與永續的信念，提供多元藝術創作交流平台，支持藝術創作新秀。而為提升優秀藝術家的能見度，規畫藝術祭系列活動，讓得獎作品於全台巡迴展覽。

本次展出將帶來近30件作品，其中包含連續3屆皆入選的陳光融，作品〈迴之聲〉於「2022台灣銀行藝術祭」中勇奪繪畫季首獎「台銀獎」，另外更有多位新銳青年藝術家，如潘嘉泠ヽ林穎聰ヽ邱巧妮等人將帶來獨具匠心之作。

除繪畫作品外，更加碼展出13件書法作品，齊聚葉修宏ヽ陳頡鴻ヽ鄭仕杰等書法好手一同展出，期盼為觀展者帶來豐富的視覺饗宴。

文觀局表示，台灣銀行成立120年以來，在台灣經濟發展過程中一路陪伴大家走過農業改革、創造經濟奇蹟、迎向金融數位年代，推動台灣經濟持續成長；將展出「台灣銀行藝術祭」中更呈現我國青年藝術家蓬勃的創作能量，縣府誠摯邀請藝文愛好者踴躍前來參觀，為得獎藝術家喝采，增添生活美學。