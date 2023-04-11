為了信守承諾，台東知名活動主持人秀秀請大家幫忙找這位爸爸。（莊哲權攝）

台東知名活動主持人秀秀日前主持縣府「我們Fun假趣」活動時答應現場的大、小朋友，只要親爸爸一下，就可獲得1張甜心卡，當場就有位小朋友親了爸爸一下，但是事後卻找不到這對父子，為了信守承諾，秀秀在臉書貼「尋人啟事」，請大家幫忙找這位爸爸。

秀秀說，日前主持台東縣政府在森林公園舉辦的「我們Fun假趣」活動，在下午的有獎徵答時，告訴現場的大小朋友，孩子們一天天長大，抱孩子、親孩子的時間逐漸減少，因此鼓勵現場的小朋友親一下自己的爸、媽，就可以獲得1張麥當勞的甜心卡。

她說，當場馬上就有1位年約4、5歲小弟弟很主動地親了爸爸的臉頰，但是活動結束後，卻沒看到這對父子來拿甜心卡，「因為姐姐說出來的話，一定要信守承諾」，所以心裡面一直惦記著這件事，便在臉書的台東社團發布尋人啟事，請大幫忙找那位爸爸，「 不然，小朋友會認為秀秀姐姐騙人」。

在台東主持界拿麥克風7、8年的秀秀，伶牙俐嘴、口才辨給，最擅長跟小孩互動及藝文活動，雖然已經是3個寶的媽，身材依舊保持婀娜多姿，許多大小活動都有她的身影及聲音，她說，這幾年台東的藝文活動蓬勃發展，讓她可以一展長才，還可以補貼3寶的奶粉、尿布錢。