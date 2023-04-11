信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德今天表示，房市量能快速萎縮，形成價格在高檔但追價買盤力道不足，市場還出現銷售時間拉長與議價空間略為放大的跡象，且價格指標一手推案也是交易速度遲滯，現在開發商也在想辦法突破僵局，整體房市有鬆動跡象，但同時間通膨也讓民眾有錢越存越薄的感觸，自用客還是擇優購屋，但對於屋況與價格精挑細選。

信義房屋指出，在6都住宅價格指數部分，本季除北市下跌0.47％，其餘5都漲幅分別為新北市0.31％、臺中市0.64％、臺南市0.75％，高雄市0.78％、桃園市1.27％，相較過去2年平均每季漲幅約2％，各都本季漲幅均明顯收斂。

至於去年第4季房價負擔能力指標，全國房貸負擔率為40.25％，較第3季減輕0.30％。內政部表示，本季指數為109年第3季以來之最大季減幅，民眾購屋房貸負擔壓力改善，在6都中，除高雄市外，其餘5都呈現負擔減輕情形。

曾敬德表示，2020年第四季全國房貸負擔率為36.81％，但2022年第四季已經飆高到40.25％，最高的是台北市的66％，新北市53.1％，連台中市都上升到46.5％，六都除了桃園市，普遍都已經超過38％，顯示以官方統計20年期本利均等攤還方式，貸款成數為七成，則家庭購屋壓力相當高，實務上相對多數的家庭為了扛高房價，幾乎都動用到30年期的房貸，才能降低每月負擔。