李嘉玶表示，受國內通膨預期心理，台灣央行於3月底召開第一季理監事會議，會中決議升息半碼，已是自去年以來央行連五次升息，這也對不動產市場投下變數，影響投資人購買意願。世邦魏理仕預期，因應景氣走弱，許多國內外企業對於資本支出的態度將更趨謹慎，商辦市場租賃活動將持續受到衝擊，而部份自用型買方，也將在短期內暫緩置產計畫。

李嘉玶表示，世邦魏理仕研究部統計，2023年第一季全台大型不動產交易，土地及商用不動產成交金額合計近367億元，較上年同期減少57％，創下自2017年第三季以來單季最低成交量。

在商用不動產市場，第一季成交額僅181億元，年減54％，其中辦公室投資大幅衰退72％。其中雙北市貢獻度，就高達8成。

在土地市場，第一季總成交額為186億元，較去年同期減少59％。隨著預售屋去化速度放緩、銀行土建融利率上升，建商購地動能同步減弱，第一季建商購買土地金額僅達113億元，年減67％。

展望全年，李嘉玶表示，估計全年商用不動產和土地市場的成交金額，可能2,000億元不到。

再觀察其中的工業地產，李嘉玶表示，首季成交佔比達五成，成交金額年減只有7％，表現穩定；預期今年工業地產還是努力方向，也是投資人較青睞產品。

李嘉玶表示，今年預計購置不動產計畫，有一成表示沒計畫買不動產；另外三成會比去年少。在計畫出售方面，只有二成沒有要出售資產，但有八成表示會比去年多，或維持去年規模。這顯示，投資人可能會有處分的想法。