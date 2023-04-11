新浪財經報導，大陸A股三大指數11日震盪調整，滬指午後一度失守3,300點，隨後上演探底回升走勢。

盤面上，近日受挫的AI概念股11日集體反彈，傳媒、影視等應用端掀漲停潮，上海電影連續三日漲停板，中文線上、果麥文化20CM漲停，新華傳媒、慈文傳媒、人民網、新華網等十多股漲停，百納千成、華策影視、川網傳媒等漲超10％。

不過，10日上市的主板註冊制新股經過一日狂歡後，11日多數調整，C登康、C柏誠跌超22％，C常青、C江鹽、C中重、C中電港等跌超10％。

A股行業ETF漲跌不一，傳媒、有色金屬、房地產ETF漲幅居前，消費、軍工ETF跌幅居前。以每日額度餘額口徑，北向資金截至A股收盤淨流入超48億元；以買賣成交額口徑，北向資金淨買入超26億元。

另外，大陸商品期貨收盤走勢分化，不鏽鋼、尿素漲逾2％，鐵礦砂、棉紗、甲醇、矽鐵漲逾1％；純鹼、紅棗跌逾2％，紙漿、玻璃、滬錫、滬鋁跌逾1％。