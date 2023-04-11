育人國小陳采稼是視障生，還能參與賽事，引來新加坡當地媒體的關注。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

嘉義代表隊奪得2項團體接力金牌。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

昨10日5所學校校長和所有學生家長聚集在嘉義高鐵站月台閘門前，歡迎帶隊老師和選手載譽歸國。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023競技疊杯世界盃錦標賽日前在新加坡舉行，中華代表隊有30名選手。（嘉義市政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2023競技疊杯世界盃錦標賽日前在新加坡舉行，中華代表隊有30名選手，其中6人來自嘉義市，且都具有特教生身分，這也是中華代表隊13年來第一支特教國手隊伍，特教選手在世界舞台與17個國家，370名選手共同角逐金盃，展現不凡實力，獲得3金4銀4銅等多達16個獎項。

此次嘉義市代表隊中，6位選手分別為北園國中的蕭正政、蘭潭國中的江嘉宬、民生國中宋惟森、玉山國中陳懷恩以及育人國小汪佑叡和陳釆稼。其中，陳采稼是視障生還能參與賽事，引來新加坡當地媒體的關注。

市府指出，嘉義市代表隊的孩子能和一般選手共同出國比賽，在賽場也展現不俗成績，獲得3金、4銀、4銅、3項第4、4項第5、1項第6、1項第9和2項第10，其中蕭正政和汪佑叡雙人組比賽，在預賽時更打破自己保持的世界紀錄，可惜在決賽時，因自己的失誤與金牌擦身而過。另外，在這次賽事中，懷恩爸爸、佑叡媽媽也和小選手組成親子組參加賽事，分別獲得銀牌和銅牌的好成績。

在賽事獲得3面金牌的汪佑叡在和媽媽獲得親子組銅牌時透露，很開心和媽媽一起參加比賽，還獲得很棒的成績，汪媽媽也說和孩子一起共度一次特別的親子時光，是她最大的感動。

此次賽事中，更因為嘉義市選手的優異成績，在個人賽預賽後，大會甚至直接將原本在L2特別組二級賽事的3位選手，升級至L1一級賽事，雖然因此少了奪牌的機會，但也代表大會對6位台灣特教選手實力的肯定。

在嘉義市長黃敏惠特教融合運動理念下，嘉義市發展競技疊杯運動一開始即以特教生和普通生融合運動的方向出發，教育處長林立生進一步看到競技疊杯對於特教生運動的價值性，指競技疊杯運動可以不用修改規則，普特生同場競賽，且有完整國際賽事體系，這是讓特教孩子走向國際舞台，培養冷靜思維、凝聚注意力和強化的技術性，普具有挑戰性和精神力量的運動項目。

昨10日5所學校校長和所有學生家長聚集在嘉義高鐵站月台閘門前，歡迎帶隊老師和選手載譽歸國，蘭潭國中校長莊裕庭說，小選手在6日凌晨2點出發，到昨10點回到嘉義，在比賽中頂著堅強意志力和毅力，真的不簡單，我們都為選手感動驕傲。