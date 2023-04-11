市議員施偉政拍攝行車指引影片，向民眾說明仁愛橋封橋後改道的情形。（施偉政辦公室提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆仁愛橋封橋改道怎麼走？ 議員自拍教學影片報你知。（施偉政提供）

基隆市仁愛橋自10日開始封橋整建，導致周邊市內交通需改道，其中中山區的民眾衝擊最大，但民眾反映地圖式的指引不夠直觀，而身兼基隆市道安委員的市議員施偉政，特別拍攝行車指引的影片分享，相當易懂。民眾紛紛留言表示感謝，連議長童子瑋也留言稱讚用心。施偉政表示，未來基隆市區還會有多項工程陸續進行，也提醒市民朋友提早出門，避開車潮。

基隆市仁愛橋由於列為危橋，4月10日起將封橋正式施工改建。基隆市政府已公告相關改道路線，公車也有部分班次受到引響。但平面式的地圖指引，對於長輩或其他用路人來說不夠直觀，因此市議員施偉政便直接開車自拍了一段指引的影片，分別從中山區民眾最常使用的西定路、中山一路等路線說明。

施偉政強調，除了市民要注意改道外，後續基隆市區還有「劉銘傳路自來水換管工程」以及「市區污水下水道工程」等等，但基隆市區路容不足、停車位不足等問題，屆時恐怕會讓市區交通更加考驗，提醒市民朋友要提早出門，避開車潮，他也會持續反映市民心聲。

對此民眾表示，封橋帶來許多不便，外加西定路又同時在施工，常常塞爆，也希望市府可以盡快完成，而透過這樣的實際行車指引影片，真的很方便，紛紛在施的臉書留言感謝，此外議長童子瑋也有留言，肯定施拍攝影片的用心。