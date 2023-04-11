南投家扶中心主任李雅婷（右），11日履新。（南投家扶提供／廖志晃南投傳真）

南投家扶中心11日舉行主任交接典禮，原主任魏季李調任家扶基金會認養處處長；原花蓮希望學園園長李雅婷，調任南投家扶中心主任，未來將帶領家扶團隊秉持以「及時的幫助、溫暖的關懷、基督的愛心、社工的專業」為兒童和弱勢家庭謀福利。

魏季李在南投家扶中心服務6年半，已調升為家扶基金會本部認養處處長，持續發揮專業，帶領基金會國內外認養業務團隊；李雅婷於2004年進入家扶，從第一線基層員工做起，曾歷任家扶基金會經濟扶助、寄養方案、安置單位園長等職務，幫助弱勢家庭及兒少近19年時光，在社工專業服務與行政管理都擁有豐富閱歷。

南投家扶中心主任交接典禮，由南投家扶同工的精采演出揭開序幕，歡迎李雅婷加入南投家扶大家庭，並由家扶基金會行政處處長林揚崇監交，在南投家扶中心扶幼主委陳學堂及全體工作人員見證下履新。

李雅婷特別感謝魏季李，將最鍾愛的南投家扶交接給她，讓自己有幸來到好山好水的南投縣，持續深耕家扶專業服務。

陳學堂表示，非常歡迎年輕充滿活力的新血李雅婷到任，以她多年在家扶基金會的歷練，一定能帶領南投家扶提供專業服務，持續創造高峰，為縣內弱勢兒少及家庭帶來光明的希望；也期許全體工作人員在李雅婷的帶領下，繼續抱持熱誠，在社會工作領域戮力為貧困家庭服務，扶幼委員會也將持續關注弱勢議題，並積極協助扶幼工作，成為家扶最堅實的後盾。