民進黨高雄市議員鄭孟洳以政治獻金申報資料，質疑大安區立委擬參選人羅智強為何人在桃園行腳，同一日期卻有在高雄的政治獻金支出。羅智強、國民黨新北市七星區擬參選人簡榮宗律師今（11）天下午以民進黨標準，向監察院檢舉駐美代表蕭美琴「政治獻金會計報告書」疑似申報不實，「民進黨的迴力鏢，打中蕭美琴」，雙標事蹟再添一椿。

羅智強直言，只許州官放火，不許百姓點燈，看到民進黨的朋友，非常瞧得起羅智強，一筆一筆查核他在參選桃園市長時競選支出，然後挑出了一個780元的餐費、6000元的住宿費，蠻感謝民進黨朋友，幫他當成總統參選人的規格來檢驗。

羅智強說，但他也要提醒一件事，不要只看得到羅智強團隊在外縣市花的780元餐費，卻假裝沒有看到高雄市長陳其邁在外縣市花掉了9.2萬元的餐費，整整是羅智強的118倍，也不要裝作沒有看到其他民進黨朋友在競選期間的支出。

羅智強認為，自己禁得起檢驗，也歡迎來檢驗，既然民進黨朋友這麼關心他政治獻金的支出，今天他就特別到監察院，自請監察院來調查說明，到底民進黨高雄市議員所指陳的，他在2022年桃園市長選舉政治獻金專戶的2筆支出，一筆餐費、一筆住宿費，是不是符合政治獻金法，得列為支出項目的規定，來請監察院查覆說明。

羅智強酸說，民進黨的朋友可能假裝不知道政治獻金法規定，所有支出向查院申報，由監察院公布，如監察院認為不合用途，可以剔除的，但是申報後監察院既然沒有剔除，那就沒有不合政治獻金法用途的問題，所有的支出也都是經過會計師查核簽證，才向監察院申報，自己也請教過律師，這一切都合法。

羅智強表示，他覺得合法，民進黨朋友覺得不合法，那他請出民進黨最受尊敬的監察院院長、民進黨大老陳菊，請陳菊來說說看這政治獻金到底合不合法，總夠份量了吧，民進黨的朋友就可以安心了吧。

簡榮宗也踢爆，2020年1月10日是蕭美琴競選花蓮立委的團結造勢大會，選前之夜候選人跟主要團隊一定都是在當地固守疆域，根據監察院的政治獻金申報平台，任何人都可以查得到，蕭美琴在2020年1月10日，在台北市萬華有餐飲支出15.2萬元，難道蕭美琴是可以分身的嗎？在花蓮辦活動，也可以在艋舺請吃飯？

簡榮宗說，根據蕭美琴的臉書跟媒體報導， 2020年1月10日，她早上、下午在花蓮車隊掃街，晚上選前之夜在花蓮大遊行，並沒有在台北行程。那麼政治獻金申報中的「2020年1月10日，15萬2841元的餐飲支出」，到底從何而來，又是吃了什麼？並且根據選舉實務，花蓮立委候選人的團隊，也沒有選前一天在台北餐宴的道理。

簡榮宗表示，合理懷疑蕭美琴此筆支出是「不實申報」，最高可處120萬元罰鍰；他揶揄表示，民進黨是嚴重的雙標，蔡英文總統才去美國訪問回來，蕭美琴現在是大紅人，蕭美琴現在是熱門的民進黨副總統候選人，結果「民進黨想砍羅智強，迴力鏢打中蕭美琴」，雙標事蹟再添一椿。