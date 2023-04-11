由南韓男子團體「VIXX」出身的饒舌歌手Ravi（金元植），除了歌舞實力精湛外，過往也參加各式綜藝節目，積累不少人氣。豈料，日前卻爆出他疑透過非法「逃兵仲介」偽造癲癇病例，今(11)日他出庭受審，更在IG上更新道歉文，宣布退團。

綜合韓媒報導，Ravi今日上午前往法院受審，而檢方依違反《兵役法》為由，求處2年有期徒刑。對此，Ravi則全數承認所有指控，並稱自己當時是公司裡唯一賺錢的藝人，且因疫情問題，有許多已經簽訂的合約被延後執行，若再以替代役的方式服役，恐會面臨天價的違約金，「經過調查後，我意識到我的錯誤，並向因為我而受到傷害的癲癇患者以及家人致歉。」

Jellyfish Entertainment Announces Ravi Has Withdrawn From VIXXhttps://t.co/IV3bsgx5VU — Koreaboo (@Koreaboo) April 11, 2023

此外，Ravi也在IG上曬出道歉長文，除了再次向關心此事的大眾、因他而受傷的癲癇患者及其家屬們、還有誠實地履行兵役的所有兵役義務者們致歉外，更直言：「為了不再因自己的錯誤連累其他VIXX的團員們，我決定退出團體，希望成員們珍貴的努力不會因我的錯誤而受到損害。」

事實上，由於南韓近期接連爆出兵役問題，使得相關事件屢屢獲得大眾的關注，而南韓檢方、兵務廳也開始大動作徹查涉及非法減免兵役的相關人員，而Ravi今年1月遭爆出疑似透過非法「逃兵仲介」，以偽造癲癇病例的方式逃過兵役，並在2個月後出面承認，使他形象重創，人氣毀於一旦。