展望後市，4月清明節假期後緊跟著五一勞動節連假，隨著政府發放每人 6000 元現金的消費激勵政策落袋，加上集團持續推出相應活動與去年基期較低，4月營收有撐。此外，隨著防疫政策全面鬆綁，法人樂觀看待瓦城2023年營運。

瓦城將持續積極優化內外結構，8大品牌同步拓點，透過差異化展店方針，針對全台灣各地商圈特色量身打造展店計劃，以滿足不同類型的顧客需求。除目標在台灣市場展店18家，全力衝刺雙位數成長外，瓦城並朝三年內再開60家新店，2025年總店數200家店的目標穩步邁進，齊力挹注集團營收動能。

台灣外食餐飲業自2022年下半年起展現復甦力道，內需消費力回升，隨防疫管制措施持續鬆綁放寬，民眾生活回軌常軌，瓦城將隨此趨勢營運朝正向發展。

中央銀行指出，防疫措施持續鬆綁，消費者信心回穩，民眾外出與出國旅遊消費意願回溫，加以基本工資與綜所稅之基本生活費調高，有利家庭可支配所得增加，增添民間消費成長動能。中央銀行預估2023年實質民間消費成長力道恢復，成長率預估值為全年實質民間消費年增率達 5.63%，高於去年的 3.59%，瓦城對2023年台灣餐飲業後市審慎樂觀。