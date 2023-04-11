隨汽車市場交易活絡，汽車金融雙雄和潤（6592）3月營收23.21億元，較去年同期再增29.04％，亦較上月成長10.28％，單月營收已連續6個月站穩20億元大關，累計第一季營收65.64億元，年增亦達26.62％，單月單季同步刷新紀錄。

裕融（9941）3月營收34.55億元，亦較上月成長9.2％，年增23.73％，第一季月營收同樣站穩30億元以上規模，單季營收97.82億元，年增16.32％，亦創單季新高。

和潤分析，今年第一季汽車分期、消費分期及企業金融等各項業務皆穩健成長，以營運地區別來看，台灣地區第一季營收年成長28.22％，大陸地區年成長18.61％。

台灣地區營收維持穩定成長動能，和潤說明，主要原因為保有客戶持續增加，帶動利息收入增加，以及轉投資事業和雲行動服務iRent營運持續穩健；大陸則受惠於去年基期相對較低，及搭配政府減稅政策，且疫後經濟復甦，公司營運得宜，整體營收狀況優於預期。

展望第二季，和潤看好，即將邁入車市銷售夏季競賽，新車供貨已逐漸回穩，且新車、中古車市場買氣續熱，然而，面臨央行升息，資金成本及利息費用增加之壓力，和潤也說，對第二季之營運，持穩定保守看待，將積極應對市場變化，持續透過高效財務管理控制風險，多角化經營事業，提升經營績效，營運可望穩中求進。