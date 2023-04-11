民進黨2024年立法委員黨內初選預計將於12日進行抽籤，但後續的初選民調日期還有待民進黨中常會正式宣布。為了爭取基隆市區域立委的黨內提名，投入立委初選的市議員鄭文婷、張秉鈞等人，都積極爭取能見度。
鄭文婷11日一早，就換上了律師袍，在2名年輕律師陪同下，站在基隆市喜豬橋路口拜票，希望爭取民眾電話民調支持。
鄭文婷說，民進黨中央預計12日將進行初選區民調日期抽籤，她希望基隆市民若接到民進黨立委初選電話民調時，唯一支持鄭文婷，讓專業律師進入立法院守護公平正義、持續為基隆爭取地方建設。
市議員張秉鈞日前則是赴基隆市寵物銀行進行現勘，他表示，今年1月接獲民眾反映，市府新建的寵物銀行缺水缺電，當時發現多項缺失，責成市府儘速改善寵物銀行相關工程。
張秉鈞表示，他必定會持續監督市府，讓寵物銀行成為推展動保工作的重要基地，讓流浪動物擁有友善的生活環境；更會促成第二座寵物公園，推動動物晶片植入、接種疫苗等友善動保政策，落實寵物友善日常。
張秉鈞強調，他會積極為不當對待動物發聲，依照特定行為視為重大過失來提高刑責修法，讓受到危害的毛孩們，能早日得到法律上真正的公平正義，讓基隆市成為友善的動保城市。
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