再拋利多！行政院副院長鄭文燦今（11）日表示，為加速電動機車成長，政府考慮透過補貼電動機車電池資費，提升民眾使用電動機車的意願。這是中央及各縣市政府，在推出電動機車購車補貼後，首度針對電池費用喊出補貼，有望帶動民眾改騎電動機車意願。

台灣智慧移動產業協會（SMAT）與《天下雜誌》今（11）日共同舉辦「未來城市 淨零轉動」－台灣城市淨零治理論壇。本次論壇邀請行政院副院長鄭文燦、新竹縣長楊文科、新竹市長高虹安、桃園市副市長蘇俊賓、Gogoro 台灣總經理姜家煒、行政院能減辦副執行長林子倫、交通部科顧室主任王穆衡、臺師大教授葉欣誠等多位貴賓出席，共同交流城市如何迎向綠色永續、達成淨零目標，堅強的講者陣容吸引近兩百位民眾參與。

鄭文燦出席論壇活動時表示，「淨零轉型」跟「數位轉型」是台灣目前因應氣候變遷最重要的目標，「智慧移動」與「電動機車」則是最重要的手段。尤其台灣機車共有1400萬輛，密度在世界名列前茅，每個做交通政策的人都會優先考慮公共運輸，但以台灣的環境，如果交通政策不考慮到機車的角色，沒有辦法讓城市生活更好，因此支持以電動機車作為補足公共運輸的最後一哩路。

鄭文燦指出，這幾年因為疫情，電動機車的成長速度放緩，雖然有多家廠商投入機車電動化，但目前的數字還不太夠。為加速電動機車的成長，現在處於「油電銜接」的轉折點，政府會考慮透過補貼電動機車電池資費，以加速推動機車產業的電動化，提升民眾使用電動機車的意願。

鄭文燦認為，電動運具發展不僅帶來減碳效益，更帶動產業發展，預估帶動民間投資約 375 億元，創造約 9000 億產值。尤其電動機車產業鏈除了涵蓋傳統燃油車機的六大系統，還加上車用智慧控制系統、電動機系統、電池系統、充電系統等四大系統，可有效帶動上中下游整體產業鏈，這些都是台灣的產業強項，相信電動運具會是台灣下一個兆元產業，中央會將基礎建設、推廣誘因建立起來，希望能與產業一起成長。

鄭文燦強調，電動機車能做到無碳化跟智慧化並行，尤其台灣在ICT產業有重要的生態系，只要善用電子與資通訊領域的優勢，發展電動機車的智慧應用，結合物聯網、5G、雲端運算等技術，就能讓民眾有更好的使用體驗、減少交通事故，並將智慧移動產業連結到智慧城市的整體發展。

SMAT理事長邱俊榮表示，「智慧」與「移動」是淨零轉型的關鍵字，氣候變遷驅動許多生活的改變，如何智慧的擘畫淨零的未來，對產業和政府都是非常重要的事。他說，從論壇的主軸切入：一是「未來城市」，轉型要從城市開始，國家政策要連結到每個城市，遙遠的目標才會變成具體的生活。二是「淨零轉動」，移動造就人類的進步，轉動人類發展的進程，智慧與移動的結合對於市民生活、國家發展都有重大意義，這也是台灣智慧移動產業協會成立的使命。

邱俊榮強調，SMAT 致力於電動運具的推展，而台灣的運具裡最重要的角色就是機車，有多達 1400 萬餘輛，國發會也在淨零路徑中設定了電動機車發展的目標，因此SMAT不斷倡議政府訂定加速推動電動機車發展的政策目標，期盼中央與地方政府，設定更積極的電動機車發展目標，將有助於加速淨零的腳步。

Gogoro台灣總經理姜家煒表示， Gogoro重視合作的價值，可以協助任何希望想要做淨零、減碳的單位，因為電動機車是淨零轉型的「Fast Pass」（快速通關工具）。姜家煒舉出與建設公司的合作經驗，只要提供社區居民使用共享電動機車，就能加值ESG的價值。在城市合作上，姜家煒則以雲林縣為例，由於城鎮跟城鎮之間的距離較遠，透過導入 GoShare 做副大眾運輸，能夠讓雲林縣的交通更加便捷。因此 Gogoro 在邁向淨零的路上，會繼續扮演支持各界的角色。

姜家煒也不斷提出「合作」這個關鍵字，Gogoro 從與 PBGN 的合作開始，串聯各廠牌打造換電網絡；到今年三月推出的「社區店」，與各家機車行合作，致力打造「共好」的電動運具生態系。 姜家煒表示，Gogoro 社區店可以同時修理燃油機車與電動機車，讓傳統機車行順利進行「油電銜接」，和傳統車行共創雙贏，也同時呼應政府將公正轉型列為「2050 淨零排放十二項關鍵戰略」。