「常常將自己幻化成一隻熊鷹。」屏東資深攝影師張大川，喜愛駕駛輕航機從空中俯瞰大地之美，20年來更以空拍視角紀錄下屏東的地形地貌，近日他與屏縣府合作出書《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》，並於11日起在勝利新村成功區舉辦相關展覽，透過北大武山3092公尺的高度，帶領大家看見不一樣的屏東。

屏東資深空拍攝影師張大川與屏縣府合作出書《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》，透過北大武山3092公尺的高度，帶領大家看見不一樣的屏東。（謝佳潾攝）

張大川指出，他喜歡飛行，也常常在飛行，他最愛透過飛行用空拍的視角看台灣，期間他發現屏東好美，屏東的高山雖然沒有像玉山這麼高，但山形的地形地貌都很漂亮，所以他20年來很努力也很認真地拍，某天他突然想到「飛到哪裡就要走到哪裡」，進而催生出這本《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》。

屏東資深空拍攝影師張大川與屏縣府合作出書《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》，透過北大武山3092公尺的高度，帶領大家看見不一樣的屏東。（謝佳潾攝）

他說，這本書《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》是他冒生命危險完成的結晶，他不僅透過空中俯視、用3D影像解鎖大武群山藏有的大鬼湖、小鬼湖、霧頭山、巴魯谷安、北大武山等5大聖地祕密，還徒步深入深山中一訪部落遺址，這些都是不容易到達的地方，他很開心能藉此紀錄讓後代子孫見證如此獨特的屏東之美。

回顧拍攝的那些日子，張大川說，他從海拔3092公尺的北大武山往下看，屏東美景盡收眼底，過程中也拍過台灣黑熊，牠們是很溫馴的動物，這個體驗讓他了解到何謂台灣精神，整個過程富含太多的人文與藝術，所以他是用很愉快的角度在編輯這本書。

屏東資深空拍攝影師張大川與屏縣府合作出書《視角3092─屏東原住民族山林部落紀實》，透過北大武山3092公尺的高度，帶領大家看見不一樣的屏東。（謝佳潾攝）

新書問世，屏縣府原民處也特別在勝利新村成功區舉辦相關展覽，縣長周春米也特地出席祝賀，她說，屏東縣是山海交匯之城，地景千變萬化、族群多元，不管以何種角度觀看，屏東都展現獨有的南方特色，這樣令人驚嘆的景色需要被記錄、被看見。

周春米強調，希望透過這本書，讓更多人認識屏東的山林之美，並藉由舊部落遺址與文化景觀的紀錄，讓社會大眾更加珍惜這些珍貴的文化資產，因為文化才是讓我們可以繼續向前、走向未來的力量。