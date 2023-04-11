民進黨台北市議員王世堅登記第二選區（士林、大同），挑戰現任立委何志偉。而2024大選提名策略小組11日下午進行初選協調截止前最後一次會議，無人退出則以民調決勝負，並於17日展開作業。王世堅表示，登記至今很低調，9日首次至市場拜票，已預見初選結果，大家各安天命。

11日為立委初選協調最後一日，是否還有其他考量？王世堅回覆，沒有，完全沒有，從登記一開始就是同樣的論調，登記以後到現在都很低調，沒有針對初選做出積極的競選活動，完全沒有，也沒有辦任何活動。

至於決戰民調有無信心？有什麼話想對選民說？王世堅說，沒有，士林、大同的選民就和社會大眾有一致的看法，選民有選民的智慧，9日頭一次到市場拜票看到選民回應，已經看到初選結果如何。

媒體追問，已經預見的初選結果為何？王世堅未鬆口僅說，第一次掃市場看到民眾對他的歡迎，知道結論大概會是怎麼樣，大家就各安天命。

另，何志偉已發出教戰手冊，教導支持者電話民調的時間及如何回答，王世堅是否有準備？王世堅回覆，沒有，何志偉有發了就好，「我就不用發，謝謝他。」