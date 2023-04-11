教育部自今年起將4月20日訂為「性別平等教育日」，新北市今在中和國小辦理「2023新北性別平等教育日元年系列活動開跑記者會」，將整合新北市各機關學校團體，規畫舉辧「勇敢做自己，新北更美麗」三大系列活動，鼓勵師生勇敢做自己，深化性別平等教育在校園的實踐。

教育局長張明文出席活動，現場全體人員更身穿粉紅色上衣與牛仔褲，響應世界粉紅日（反歧視反霸凌）、世界單寧日（反性別暴力），透過學校教育來消除性別歧視與性別暴力。

活動包含三大主軸：一、勇敢做自己：透過專訪新北市優秀的高國中職業小達人，分享自己在勇於追求夢想過程中，如何突破職業性別刻板印象，讓大眾了解職業不分性別的心路歷程。

二、幸福每一日：推出「SDGs＆性平巡迴書展」選讀近200本以真實女性故事中英文繪本來介紹性別平等與全球永續教育發展目標（SDGs）的密切連結，帶領孩子從SDGs中看到性別平等的重要，未來學校可結合學校閱讀教育推動，透過教育增長性平意識。

三、新北更美麗：無聲世界的少數學生也是我們關懷的對象，藉由學習手語來傳達「勇敢做自己，新北更美麗」的理念，藉由學習手語來表達性平標語，將性別平等理念能夠無礙、無差別的傳遞給每一個孩子。