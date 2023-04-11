金門地區今(11)日接近中午時分發生一起死亡車禍，一位張姓民眾駕駛一部黑色自小客貨車搭載一名墜姓乘客，行經金湖鎮環島北路2段，因不明原因衝出道路，連續自撞路旁木麻黃，車頭幾近全毀，張姓駕駛緊急送衛福部金門醫院搶救仍宣告不治，另副駕駛座乘客則手腳擦挫傷；兩造當事人酒測值已委請金門醫院抽血檢驗，至於肇事責任警方目前尚在查證中。

金門一位張姓民眾駕駛黑色自小客貨車，行經環島北路2段因不明原因衝出道路，連續自撞路旁木麻黃，送醫搶救仍不治身亡。(圖／民眾提供)

據警方指出，今日11時31分左右，張姓民眾(男、40年次)駕駛一部黑色自小客貨車搭載一名墜姓乘客(男、40年次)，沿金湖鎮環島北路2段瓊林往頂堡方向行駛，行至環島北路2段編號17078路燈桿前路段，因不明原因衝出道路，導致車輛連續自撞路旁木麻黃，經緊急送衛福部金門醫院急救，但因腹部大量內出血，搶救至13時40分仍宣告不治死亡，至於副駕駛座墜姓男乘客則僅手腳擦挫傷。

金湖分局表示，本案因實際肇事原因雖然尚待進一步釐清，但不排除與身體因素或疲勞駕駛有關。警方再次提醒，開車時如感到困倦或打哈欠，應立即停車找一個安全的地方休息，或替換一個精神飽滿的人開車，切勿依賴咖啡因或者其他刺激性物質來提神硬撐，以免發生憾事。