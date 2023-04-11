詐團以帥哥美女名義誘騙民眾加入投資群組。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

帥哥美女群組邀投資 30多人遭詐逾5千萬元

刑事局偵查第四大隊接獲多名被害人報案，指在網路或通訊軟體上，遇到帥哥美女慫恿、介紹加入投顧工作室，再遭假投資手法詐騙，警方清查至少有30多人被騙，總財損逾5000萬元。

警方追查詐欺金流，發現詐團以網路銀行大量轉帳贓款後，再將不法所得層轉至人頭公司，透過不同車手持公司大小章，以現金分批大筆提領交付幕後金主。遂與高雄市三民第一、苓雅、楠梓、左營分局、嘉義縣刑大、台北市、台中市刑大、彰化縣刑大等單位共組專案小組，報請橋頭地檢署檢察官林濬程指揮偵辦。

專案小組經長時間跟監蒐證後，掌握到洗錢水房黃姓成員及多名車手身分，陸續將黃嫌等33人拘提到案，現場查扣到現金326萬餘元、電腦主機、行動電話、黑莓卡、教戰手冊、虛擬貨幣交易明細、球棒、西瓜刀、賓士、保時捷、凌志名車各一輛等贓證物。

警方針對涉案的洗錢帳戶向台中地方法院聲請保全扣押，裁定698萬餘元獲准，總計查扣價值約1900萬餘元。全案訊後，依詐欺、洗錢、組織等罪嫌移送法辦，並擴大追查詐團其他共犯。