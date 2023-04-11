臺北醫學大學今天舉行陳進財名譽醫學博士頒授典禮，由臺北醫學大學董事長陳瑞杰、校長林建煌、陳進財家族成員、穩懋半導體、聯茂電子及華聯生技高階主管，以及英業達創辦人葉國一、偉登興業董事長陳朝龍到場祝賀，陳進財在會後接受記者採訪時表示，穩懋營運已於第1季落底。

智慧型手機PA自2022年第2季開始清庫存，歷經快一年的調整，陳進財認為，庫存調整差不多了，目前手機PA客戶已重啟拉貨，手機PA最壞狀況應該已經過去。

隨著手機PA重啟拉貨，陳進財表示，智慧型手機PA產業可望呈現U型緩步復甦，訂單有望逐月攀升，第2季營運會比第1季好，下半年會比上半年好。

臺北醫學大學董事長陳瑞杰表示，穩懋半導體全球市占率高達7成，被喻為「砷化鎵代工產業中的台積電」，它以深耕本土、接軌世界的先進技術，成功打進蘋果供應鏈攻入國際一線客戶市場，並以豐富的晶圓製造經驗，引領全球無線通訊的發展，廣泛應用於5G傳輸、AIoT智慧物聯網及遠距醫療等領域，驅動新世代光電科技發展，成為5G的指標企業之一，公司治理評鑑連續八屆獲上櫃公司排名前5%；陳進財董事長座右銘是「逆境使人成長，逆戰使人成功」，他在企業岌岌可危的時期，接下董事長一職，帶領穩懋突破萬難、脫胎換骨，穩坐化合物半導體晶圓代工廠世界第一的領導地位。他身體力行，許多知名的公司，出現逆境時，經他妙手回春地救活，業界封他為「最佳救援投手」、「產業神醫」，但他都謙虛表示，「只是堅持做對的事」。

陳進財董事長亦重視企業永續經營，致力節能滅碳及減廢創新，集團旗下的穩懋半導體自2017年起即全面檢視並呼應聯合國永續發展目標，以「關懷社會」、「人才培育」與「環境保護」三大主軸善盡企業社會責任。並成立長穩社福慈善基金會，建立社福資源平台，長期支持反毒教育、偏鄉學童陪讀等計畫；多年來與國內頂尖大學建立產學合作機制，培植台灣化合物半導體產業人才。這些理念與實踐，足以作為各界表率，也與北醫大整體發展的核心價值不謀而合。

臺北醫學大學為表揚在學術或專業有特殊成就者，或對文化或世界和平有重大貢獻的社會賢達，特別頒授名譽博士學位。陳董事長不畏困難，一路從基層做到集團的總經理、總裁，成為一名卓越的經營者，帶領企業追求成長，同時積極貢獻社會，其卓越領導、關懷社會、紮根生技、熱心奉獻，足為青年學子楷模與典範。